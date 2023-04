James Rodríguez salió de Olympiakos por una discusión con su técnico, según prensa en Grecia

Crece la polémica en torno a James Rodríguez después de que anunciara este jueves, 13 de abril, que no seguirá la próxima temporada en el Olympiakos de Grecia y, de la misma forma, el club heleno confirmó la noticia en sus redes oficiales.

"Me gustaría agradecer a todos por el tiempo que hemos pasado juntos. Aunque vamos por caminos separados, siento que siempre seré miembro y recibido por la familia del Olympiacos y el gran puerto Pireo. Le deseo todo lo mejor a Olympiacos y mucho éxito en el futuro. JR10", publicó el mediocampista en su perfil de Instagram.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció la razón por la que James Rodríguez no seguirá en las filas del club rojiblanco de la capital helena. La información que maneja prensa cercana al club es que el colombiano tuvo una fuerte discusión con su entrenador José Anigo y sus demás compañeros.

"Pero el colombiano fue el primero de una larga lista de decepciones esa noche. ¿Y cuando el técnico francés decidió sustituirlo en el descanso con el Panathinaikos ganando 2-0? James reaccionó de una forma que no cuadra ni con su nombre ni con su entrenador y compañeros", reveló 'To 10 GR'.

Una vez en el camerino, según reveló este medio, el técnico le llamó la atención a James Rodríguez pidiéndole que se comportara como la estrella de clase mundial que es y tenía que disculparse con él y todos sus compañeros.

"El colombiano, sin embargo, según la información, no solo no aprovechó esta oportunidad para cerrar la historia de Leoforos, sino que se fue al vestuario. ¡Tomó su bolso y se fue de Rentis! Por qué; Porque todavía no podía aceptar que hubo un cambio en el descanso", añadió el medio.

De esta forma, como califican en Grecia: una "pataleta de un niño", dejó nuevamente a James Rodríguez sin equipo y con un futuro incierto, pues aseguraron que cada día son menos clubes interesados en su pase. No sería la primera vez en que el colombiano mostraría esta actitud porque incluso dicen que sucedió lo mismo en el Real Madrid.

