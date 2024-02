James Rodríguez seguirá en Sao Paulo: agachó cabeza y se disculpó con sus compañeros

El colombiano James Rodríguez seguirá escribiendo su historia en el fútbol brasileño de la mano del equipo de Sao Paulo. El volante, pese a toda la información que llegó de ese país, finalmente continuará allí.

Una de las acciones que realizó el mediocampista de la Selección Colombia y que cayó muy bien en el equipo fue las disculpas que ofreció a sus compañeros luego de la polémica que protagonizó al no haber viajado con Sao Paulo a la final de la Supercopa de Brasil. James sabía que no tendría minutos, por lo que decidió no acompañar a la plantilla que luego salió campeona del primer título que se disputó en ese país.

James Rodríguez con Sao Paulo // Foto: AFP

Uno de los factores que también le sirvió de colchón para que James mantuviera las puertas abiertas en el Sao Paulo fue que mantuvo sus entrenamientos, llegaba puntual y cumplió con sus obligaciones con el club.

¿Tranquilidad en la Selección Colombia?

El director de Blog Deportivo, Javier Hernández Bonnet, informó en el programa radial que desde la Federación Colombiana de Fútbol estaban intranquilos por la decisión inicial de James Rodríguez de rescindir el contrato con Sao Paulo, pues se podría dar la dificultad de volverlo a convocar al equipo nacional si estaba sin equipo. Sin embargo, ahora, hay un ambiente más ameno en la FCF.