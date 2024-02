Periodista brasileño por actitud de James Rodríguez: La hinchada de Sao Paulo se sintió despreciada

Para la final de la Supercopa de Brasil, que disputaban Palmeiras y Sao Paulo, el colombiano James Rodríguez decidió no viajar con el equipo para disputar el primer título de su equipo en el 2024. Esta decisión del colombiano, que, aparentemente, no tiene que ver con ninguna lesión muscular, no cayó bien en la hinchada paulista, así lo informó el periodista brasileño Víctor Pochela, en conversación con Blog Deportivo.

"Todos estaban esperando la presencia de James en el partido de ayer de Sao Paulo. Causó una sorpresa muy grande su decline", dijo Pochela.

Además, los cientos de hinchas esperaban ver a James Rodríguez en el partido, pues se desplazaron hasta la ciudad de Belo Horizonte, es decir, entre 400 a 600 kilómetros. De hecho, los jugadores que no estaban disponibles para este partido también acompañaron al equipo desde las gradas del estadio Mineirao.

El periodista también comentó que, pese a que los hinchas se molestaron con el cucuteño, la obtención del título en penales 4-2 le quita un poco de importancia al "decline" de James Rodríguez a su club, técnico y compañeros.

Publicidad

¿Qué dice el director deportivo del Sao Paulo?

Carlos Belmonte expresó que James Rodríguez, desde que llegó a Sao Paulo, nunca ha tenido ningún problema con la institución ni tampoco algún inconveniente disciplinario. Ahora se encuentran entablando conversaciones con el volante creativo, pues en el club brasileño quieren seguir contando con el exReal Madrid. Sin embargo, esta charla también servirá para aclarar los deseos del colombiano y que esto no se vuelva a repetir en caso de seguir en l conjunto paulista.