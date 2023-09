James Rodríguez, tendencia en Brasil: el colombiano marcó y falló un penal en el mismo partido

La figura de este miércoles, 20 de septiembre, en el fútbol de Brasil fue el colombiano James Rodríguez por el duelo entre Sao Paulo y Fortaleza. El cucuteño protagonizó un doble momento en el estadio Morumbi, primero porque falló un penal en el primer tiempo y luego anotó un gol desde fuera del área, durante la derrota del equipo paulista.

El momento generó cientos de críticas en contra de James Rodríguez ya que este es el segundo penal que falló el colombiano en Brasil, pues lo hizo contra Liga de Quito en la Copa Sudamericana y que, posteriormente, terminó en la eliminación del equipo tricolor del torneo continental.

En medio de la derrota de Sao Paulo en Brasil, rápidamente, James "calló" los chiflidos que sonaban en las tribunas del Morumbi. Al minuto 79' llegó el descuento del colombiano con un remate desde fuera del área que dejó su primer tanto en territorio paulista, que, según hinchas, "quedó perdonado por fallar el penal".

James Rodríguez descontou para o Tricolor.



São Paulo 1️⃣ x 2️⃣ Fortaleza

"James Rodríguez fue el principal nombre del juego. Él fue el encargado de articular las jugadas ofensivas de su equipo", dijo 'Globo Esporte', por ejemplo, sobre el rendimiento del volante colombiano. Asimismo, 'Gazeta Esportiva', que dejó entre dicho que el nivel del cucuteño fue regular, pues no ha sido crucial para el equipo.

Hasta ahora, James Rodríguez suma seis compromisos con la camiseta de Sao Paulo con tan solo un gol en el historial. Desde Brasil, no están 100 % convencidos del nivel del colombiano, que, según dicen, ha estado muy por debajo de lo esperado a diferencia de lo demostrado por Lucas Moura que llegó con las mismas condiciones.

"Fueron muchos factores. Este es un club muy grande y tengo un gusto de ganar título. Estoy feliz y hablé con 'Rafa' cuatro días seguidos y fue un factor importante para venir acá (...) Estoy bien físicamente, es verdad que me falta ritmo de juego y por eso voy día a día, con todo el mundo hacer todo para llegar bien para cuando pueda jugar y no falta mucho, porque me siento bien físicamente", fue lo que dijo el colombiano al llegar a Brasil. No obstante, la hinchada tricolor siente que aún le falta.

James Rodríguez. Foto: Instagram @jamesrodriguez10.

