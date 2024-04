¿James Rodríguez tiene fecha para su retiro? Esto dijo el futbolista en Twitch

Se encendieron las alarmas en la Selección Colombia porel futuro del ‘10’, James Rodríguez,quien tendría lista su fecha de retiro del fútbol. Pues el futbolista dijo que es un tema que lo ha tenido pensativo en los últimos meses.

Y es que, durante la transmisión de este domingo, 7 de abril, a través de Twitch, en el partido Persas vs. Atlético Parceros, el colombiano mencionó cosas importantes de su futuro y aseguró que tendría pensado jugar al menos el Mundial 2026 con Colombia, pero después de eso no sabe.

“La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande o en un equipo bueno, así que aprovéchenme y véanme en estos tres añitos, que quizás sean los últimos tres años. No sé todavía, estoy pensándolo bien”, manifestó el futbolista de Sao Paulo tras responder una donación que le hicieron en Twitch durante el partido de la Kings League Américas.

Cabe recordar que el cucuteño llegó a Sao Paulo en 2023como una oportunidad para recomponer su carrera que en los últimos años ha estado llena de polémicas en los vestuarios. Si bien no tuvo su mejor debut en Copa Libertadores, Rodríguez demostró su calidad para aportar en las jugadas de ataque de su equipo.

🇨🇴😱James Rodríguez habló sobre su retiro en un stream vía Twitch



👀"La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien. Me quiero retirar en una competición grande y en un buen equipo. Aprovécheme y véanme en estos tres añitos que quedan porque quizás sean los últimos" pic.twitter.com/jkAEUYzBXW — Deux Sports (@DeuxSports) April 8, 2024

Publicidad

“Yo me quiero retirar bien. No quiero que el fútbol me deje, yo quiero dejarlo, no que el fútbol me deje a mí, así que quiero terminar en un buen momento (…) Si me siento bien física y mentalmente para jugar un año más o dos, lo voy a hacer, pero todavía no sé. En tres años pueden pasar muchas cosas”, puntualizó James Rodríguez sobre su futuro.

A sus 32 años,Rodríguez, considerado una estrella internacional,ha tenido la oportunidad de vestir la camiseta de clubes como Real Madrid, AS Mónaco, FC Porto, Everton, Al-Rayyan, Envigado, Banfield y, por supuesto, la de Sao Paulo.

Publicidad

El Mundial de Estados Unidos sería el tercero en la carrera del colombiano, contando Brasil (2014) y Rusia (2018), para seguir ampliando su historial en esta mítica competencia internacional teniendo en cuenta que en territorio brasileño logró ser el máximo goleador y el mejor gol de la competencia gracias a su zurdazo ante Uruguay en octavos de final.

Por ahora, el futuro de James Rodríguez se mantendrá el Brasileirao a la espera de que las cosas sigan mejorando con el cuadro paulista. Asimismo, el cucuteño seguirá enfocado en sus diversos negocios, contando, por supuesto, la Kings League de Gerard Piqué.