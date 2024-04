James Rodríguez estalla contra la Kings League: "Si me quieren sacar, sáquenme"

La Kings League de Gerard Piquésigue dando de qué hablar por las polémicas arbitrales que se han generado en las últimas jornadas en México. Primero fue Westcol el que criticó el modelo de la liga y las supuestas ayudas a los equipos locales, pero, ahora, Pelicanger y James Rodríguez se han unido a esos llamados.

Y es que el fin de semana del 30 y 31 de marzo, Atlético Parcero, equipo de Pelicanger y James Rodríguez, se vio envuelto en una polémica arbitral por los dos partidos que disputó el sábado y domingo ante Real Titán y Peluche Caligari, respectivamente.

Primero ante Real Titán, equipo del youtuber Germán Garmendia, el árbitro no terminó el partido en el tiempo completo y esto llevó a la derrota del equipo de James por un penal en el último segundo; luego, con Peluche Caligari, el juez les invalidó un gol y no dio mano en una jugada clara en la tanda de shootout.

James Rodríguez explota en la Kings League // Fotos: Twitch de James Rodríguez

“Si quieren que ganen, ellos ya están, y que el equipo nuestro no juegue más… si me quieren sacar, sáquenme, sigo con mi vida y nada más (…) Si los árbitros quieren ayudar a los equipos de la liga que no se note tanto (…) ¿Cómo me vas a decir que eso no es mano afuera?”, fueron las palabras del ‘10’ de la Selección Colombia, que señaló estos errores como una falta de respeto contra su equipo que entrena y pierde por cuestiones ajenas a su fútbol.

Idea que compartió el streamer Pelicanger que también criticó las decisiones de la liga. Ante esto, Miguel Layún y Gerard Piqué, presidentes de la Kings League, aseguraron que “son errores humanos” y se está trabajando para corregir estos hechos evitando que a futuro sigan sucedido. Pero aún así, la molestia del futbolista y el creador de contenido sigue latente antes de la próxima jornada.