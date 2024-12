James Rodríguez y su situación insostenible en Rayo Vallecano, ¿cambiará de equipo?

La situación de James Rodríguez en el Rayo Vallecano de España sigue siendo motivo de intenso debate, tanto dentro del club como en medios de comunicación, que no se explican por qué el mejor jugador de la Copa América 2024 fue relegado al banco de suplentes.

Los problemas del mediocampista colombiano para encontrar un lugar en la titularidad bajo las órdenes del técnico Íñigo Pérez han agudizado su incertidumbre sobre el futuro. A pesar de ser considerado un "lujo" por el presidente del club, Raúl Martín Presa, James no cuenta con protagonismo en el esquema táctico del equipo.

Tras la reciente derrota del Rayo, ante el Athletic Club por 1-2, Rodríguez permaneció en el banquillo, una decisión que recalca su marginalidad en el colectivo. Aun cuando el respaldo del presidente es evidente, este no se traduce en presión para el técnico.

James Rodríguez en el Rayo Vallecano Foto: cuenta Instagram: @jamesrodriguez

"Es un lujo tener a James Rodríguez en la plantilla," declaró Presa. "Esperemos que cuando salga, si tiene que salir, nos dé lo que nos dio. Es un lujo y estamos encantadísimos de tenerle”, agregó el directivo, que a juzgar por sus declaraciones iría en contravía de lo que piensa Pérez.

La discrepancia entre las decisiones del cuerpo técnico y el respaldo de la directiva es notable. Aunque el presidente enfatizó su respeto hacia las decisiones deportivas del técnico, quien se ha inclinado por alinear a otros jugadores, es evidente que el timonel no estaría respondiendo con la inversión hecha.

Al respecto, el entrenador reiteró que no hay conflictos personales con James, aunque la realidad es que su elección de titulares sugiere lo contrario. "No existe ningún conflicto personal con el jugador", insistió el entrenador, frente a los múltiples interrogantes sobre la no alineación del volante.

Desde su llegada al club madrileño, James Rodríguez ha tenido una limitada participación, pues solo registra 136 minutos en el campo y solo un partido en el que fue titular. Sin embargo, su brillante actuación no fue suficiente para asegurarle continuidad en el equipo.

James Rodríguez es titular en el partido del Rayo Vallecano contra Leganes Foto: X: @RayoVallecano

Actualmente, el Rayo Vallecano atraviesa un momento crítico en LaLiga, necesitando con urgencia estabilizar su rendimiento, pues apenas tiene 16 puntos, que lo ubican en el puesto 13 de la clasificación, a tres puntos de puestos de descenso, que ocupan Espanyol, Valencia y Valladolid.

La posibilidad de que James salga otro equipo durante el mercado de invierno se ha convertido en un tema que está sobre la mesa, debido a que su falta de minutos podría obstaculizar sus chances de integrar la Selección Colombia para las eliminatorias al mundial de 2026 en marzo, cuando enfrente a Brasil y Paraguay.

A los 33 años, encontrar otro club que quiera apostar por el colombiano no será fácil, pero su permanencia en el Rayo sin un rol activo tampoco parece sostenible. El entorno del jugador es consciente de la necesidad de buscar opciones, aunque las alternativas en el mercado son escasas y complejas. Sin embargo, permanecer en una situación de inactividad no beneficia a ninguna de las partes involucradas.