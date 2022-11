“James se sentó en una zona de confort y se olvidó de luchar”: Maturana

Francisco Maturana, quien dirigió al Real Valladolid y Atlético de Madrid, afirmó que el club ‘merengue’ “no puede tener un jugador que aparezca quince minutos” e indicó que para el colombiano va ser muy difícil hacerse un espacio entre la BBC (Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo).

Publicidad

“James se mueve en dos escenarios, Colombia y España. Su selección arma el equipo entorno a él, cosa que no sucede cuando juega en el Real Madrid. Hoy por hoy el Madrid tiene una BBC intocable y James lo tiene muy complicado, no es que el Madrid no lo quiera, pero no cabe en su estructura”, aseveró el exseleccionador nacional.

En cuanto a la situación actual de James Rodríguez en el Real Madrid, dijo: “debe mirar retrospectivamente, porque ha sido un luchador y al llegar al techo del fútbol se ha sentado en una zona de confort y se ha olvidado de luchar”.

Publicidad

Asimismo, Maturana cree que la única forma para que James se gane la titularidad es con buen fútbol y el compañerismo mostrado tras su llegada al club ‘blanco’ después del Mundial de Brasil.

Publicidad

Por último habló de Zidane y le dejó el siguiente recado: “es muy complicado para un entrenador del conjunto blanco cuando llega un jugador, en este caso que juega en el puesto de Isco, que lo hace mejor que él, cuando desde la distancia se tomaba al malagueño como la futura piedra angular de España, porque puede entenderse como que el técnico conspira contra las posibilidades del fútbol español. Un técnico no se puede mover por nombres ni por apellidos, tiene que conocer a todos sus jugadores y saber valorar si en un momento dado un futbolista cabe o no en la plantilla”.