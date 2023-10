"Jenni está muy feliz, nosotras también por su regreso”: Olga Carmona

Olga Carmona , una de las capitanas de la selección española, aseguró que Jenni Hermoso está "muy feliz" de haber vuelto a la selección española tras no estar en la anterior convocatoria y que todas las jugadoras también están "muy felices" de su retorno.

La inclusión del Pachuca mexicano es una de las grandes noticias de la citación para los partidos de la Liga de Naciones ante Italia y Suiza después de no haber estado en el anterior parón para "protegerla", según indicó la seleccionadora, Montse Tomé, ante la situación generada por el beso que recibió del expresidente de la Federación Española (RFEF), Luis Rubiales, en la entrega de premios de la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

"Lo habéis visto en las imágenes, está muy feliz. Nosotras también estamos muy felices de que haya vuelto a casa. Ahora vamos a disfrutar de ella y de su fútbol", comentó la lateral zurda del Real Madrid en conferencia de prensa, autora del tanto en la final de Sídney ante Inglaterra que le dio el triunfo y la corona mundial a España.

"Siempre me preguntan por qué marco tantos goles. No hay que olvidar que soy defensa, pero al final cuando te vas a la cama y sueñas con ese tipo de cosas, con hacer grandes cosas dentro del terreno de juego", señaló la futbolista sevillana, quien, cuestionada por su anhela marcar el hipotético tanto que metiera a la Roja en los Juegos de París 2024, afirmó que le da igual quien marque siempre que se logre la clasificación.

"Lo que queremos estar ahí. Ahora tenemos a Italia, tenemos ganas de estos partidos (el segundo ante Suiza) y que nos acerquen a la finalísima de la Nations League", apostilló Carmona, quien manifestó que espera una 'azzurra' "muy intensa". "Ya sabéis como son, van a salir a muerte y tenemos que estar preparadas para cualquier cosa", dijo.

"Hemos recuperado la normalidad y eso conlleva no tener despistes en otras cosas", manifestó la lateral madridista. Recordó que la pasada concentración fue "muy dura y muy difícil". "Pero era necesario hablar, mostrar lo que sentíamos en ese momento. Se están haciendo cambios, hemos ido viendo que se han ido mejorando cosas, el grupo está muy feliz, contento de estar aquí e ilusionado en esta competición. Todas tenemos el objetivo claro de llegar a los Juegos Olímpicos", añadió.

A su juicio, la firma del convenio con la RFEF y el Consejo Superior de Deportes (CSD) es importante porque las jugadoras podrán centrarse más en el juego y porque acerca mucho la mejora del fútbol femenino por el contacto directo con el Gobierno y porque dentro del organismo federativo "se han ido haciendo cambios".

"Estamos contentas con el acuerdo que hemos alcanzado. Buscamos siempre la mejora constantemente. Somos jugadoras superexigentes. El fútbol español ha crecido mucho, pero queda camino por recorrer. Pero es un paso muy importante el que hemos dado con ese acuerdo", insistió.

"Creo que la Federación nos ha apoyado (en este proceso) en todo momento, también ha apoyado en este caso a Jenni. Creo que ha quedado claro que lo más importante es tener la comunicación necesaria para que este tipo de cosas no sucedan y para seguir mejorando", agregó Carmona, que recordó que en la anterior concentración tuvieron "un desgaste mental muy duro y grande" no no sabía qué podía ocurrir en los encuentros ante Suecia y Suiza, a los que España acabó ganando.

"Salimos al campo, obviamente, muy unidas, pero no ese desgaste. Físicamente no estábamos al cien por cien, pero aún así España dio la cara, sacamos el partido adelante y me siento muy orgullosa de este equipo", expresó la lateral andaluza, quien también consideró que aquellos días "se pusieron en duda muchísimas cosas", no solo a Montse Tomé, y que fueron "momentos delicados de mucha tensión".

Situación que ahora es bien distinta, tal y como admitió Olga Carmona: "Estamos recuperando la normalidad, el equipo quiere hablar de fútbol, quiere centrarse en el rendimiento y pediría se hablara más de fútbol a partir de ahora, que lo peor ya ha pasado. El equipo está contento, hay buena armonía, estamos contentas e intentaremos trasladarlo al campo".

Respecto a las manifestaciones de alguna internacional de no haber sentido el respaldo de la selección masculina, la defensa madridista indicó que "hay que respetar todas las opiniones" y que siente el apoyo de su club y de la Federación, y en cuanto a las declaraciones de Mariona Caldentey de que creía que en la anterior etapa no se preparaban los partidos, señaló que cada jugadora que llega a la selección lo hace de clubes diferentes que tienen maneras distintas de trabajar y "cada entrenador tiene su mérito".

"En el Mundial es verdad que no había mucho tiempo para preparar los partidos, pero somos jugadoras internacionales que estamos perfectamente preparadas para ejecutar lo que consideremos en cada una de las ocasiones", añadió.

Carmona agradeció así mismo la confianza recibida para ser una de las capitanas, aunque consideró que "en esta selección hay muchas jugadoras que pueden liderar este grupo, que pueden" llevar el brazalete. En su caso, aseveró que va a "dar todo" para que "todo vaya bien" y cada día sean una "mejor selección".

En el aspecto personal admitió que el tanto de la final le ha "cambiado la vida prácticamente a todos los niveles". "La gente me reconoce por la calle, voy a cenar y no tengo la misma tranquilidad; a nivel de imagen y patrocinios también. Estoy muy feliz, orgullosa, pero quiero que a Olga Carmona se le reconozca también por el rendimiento en el club y en la selección, no solo por ese gol. Tengo 23 años y me queda mucho camino por recorrer", declaró.

