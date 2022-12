Jennifer López no cantará en la inauguración del Mundial

de la artista de origen puertorriqueño.

"Lamentablemente Jennifer Lopez no acudirá a las ceremonias de inauguración del mundial este año", explicaron los portavoces de Jennifer López, aunque no apuntaron los motivos de esta notable ausencia.

Jennifer López iba a interpretar en el estadio Arena Corinthians el tema oficial del mundial, "We Are One (Ole Ola)", en el que canta junto al rapero cubanoamericano Pitbull y la brasileña Claudia Leitte, minutos antes del inicio del torneo con el partido que enfrentará a Brasil y Croacia.

La cantante neoyorquina prepara estos días el lanzamiento de su octavos disco de estudio, "A.K.A.", que saldrá a la venta el próximo 17 de junio.

Jennifer López atraviesa además un mal momento sentimental, después de que la artista rompiese la relación con su novio, el bailarín Casper Smart, después de dos años y medio de relación, según publicaron la pasada semana medios locales.

El tema de Pitbull ha suscitado muchas críticas entre los aficionados brasileños, que lamentan que no recoja la riqueza musical del país anfitrión.

"We are One (Ole Ola)" tiene estrofas en español, inglés que cantan López y Pitbull y en portugués, interpretadas por la brasileña Claudia Leitte.

Esta canción forma parte del álbum oficial del torneo, "One Love: One Rhythm", que la FIFA y la discográfica Sony Music publicaron el pasado 8 de mayo.

Con EFE