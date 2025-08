Jhon Arias no está solo y a su lado otro colombiano busca ser figura en Wolves

En pocos días, Jhon Arias comenzó a conquistar el corazón de los hinchas del Wolves de Inglaterra. En su primer partido anotó tremendo golazo frente al Girona, previo al debut de la Premier League en donde espera sacar todo su talento para enamorar a los europeos.

Pero no será el único colombiano que en esta temporada busca sumar minutos en la Premier League con la camiseta de Wolves, pues a su lado hay otro que también se encuentra en el equipo desde hace más tiempo: Yerson Mosquera, quien regresó de una extensa lesión y quiere volver al radar de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia.

“Tuve la oportunidad de felicitarlo por ese gran inicio. Contento por él (Arias). Al final son cosas que no podemos evitar y las cuales estamos expuestos, gracias a Dios ya pude jugar mis primeros minutos nuevamente. Espero seguir de la mejor forma (…) Él habla inglés, cosas que no me sorprendían porque es un jugador que se dedica mucho a aprender cosas nuevas, muy disciplinada y correcta en sus cosas”, dijo Mosquera de los primeros días al lado de Arias, esto en conversación con Blog Deportivo.

Yerson Mosquera, defensor de la Selección Colombia Foto: AFP

Yerson Mosquera regresó a Wolves tras una excelente temporada en Villarreal en 2023-24 y comenzó a sumar sus primeros minutos, pero, lamentablemente, una lesión lo alejó de las canchas por varios meses. Pero en su tiempo en Inglaterra ha disputado 6 partidos y busca al lado de Arias consolidarse en esta nueva temporada.

“Me llena de mucho orgullo poder compartir con Jhon todos los días, de poder aprender de él ya que es un excelente jugador (…) La hinchada de aquí tiene algo bueno, que es que te apoyan y brindan esa confianza desde el día uno, eso es fundamental porque hace parte fundamental de la adaptación de jugador. Siempre han mostrado ese cariño por jugar aquí en el club, son hinchas que te exigen, pero siempre dan confianza”, agregó.