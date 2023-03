Jhon Arias, el enorme gesto del colombiano con un niño: "El fútbol cambia vidas"

"El fútbol es más allá que un simple deporte", dice Jhon Arias, quien hoy es uno de los jugadores más importantes del campeonato brasileño. El colombiano ha logrado cautivar corazones con su humildad y profesionalidad con Fluminense.

Arias no solo es querido con Fluminense por su adaptación en el terreno de juego, sino por su "enorme corazón" fuera de la cancha. En el último encuentro ante Flamengo , el colombiano salió a los actos protocolarios acompañado de un niño que no vive su mejor momento, pues su madre e pasa por una grave enfermedad y estaba en el estadio viendo el partido.

"El fútbol es un medio para cambiar y transformar vidas. Como futbolista me siento en la necesidad de conducir con acciones como esa para generar conciencia en las personas (...) Es una historia linda: es una mamá que tiene una cáncer que lo tiene ya bastante avanzado más la esperanza de luchas hasta el final por su hijo. Quiere luchas por él y por ella, pero en especial por él porque es todo lo que tiene. Por medio de mi novia me cuenta la historia y nos tocó. A veces los seres humanos no tenemos la noción de la vida y no valoramos las cosas que tenemos en el día a día, cuando hay gente por ahí que la está pasando peor con nosotros", expresó Jhon Arias en diálogo con Blog Deportivo.

"Cumplió un sueño", añadió, que, según él, es a veces lo más importante y aunque parezcan detalles mínimos son los que marcan la diferencia en una vida.

Publicidad

"He tenido que soportar muchas cosas para estar en el club que estoy hoy (...) Creo que a mí a título personal me sentó muy bien el fútbol de Brasil, en Patriotas veníamos haciendo las cosas y América no tuve la continuidad que necesitaba", añadió.

Le puede interesar: