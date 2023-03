¿Jorge Luis Pinto se queda en el Cali por decisión que tomó el presidente del equipo?

El entrenador Jorge Luis Pinto seguiría dirigiendo al Deportivo Cali por la decisión que tomó el presidente del equipo, Luis Fernando Mena Saldarriaga, según información revelada por el periodista Juan Carlos Cortés en Blog Deportivo.

Vale recordar que Mena venía analizando la posibilidad de dar un paso al costado de la dirigencia del conjunto vallecaucano por temas personales y algunas situaciones que le incomodan dentro del club. Sin embargo, recibió el apoyo de algunos dirigentes e hinchas y seguirá en el cargo.

“Se consolida Pinto al estar todavía Mena en la presidencia”, añadió el periodista en Blu Radio.

Se vienen los resultados de la auditoria forense

Blog Deportivo también conoció que pronto saldrá a la luz los resultados completos de la auditoria forense que está haciendo el Deportivo Cali, es decir, un proceso legal en el que se investiga para detectar posibles fraudes o hechos relacionados con corrupción.

Asimismo, el Comité Ejecutivo también podría realizar otra auditoria forense para conocer qué sucedió en las arcas económicas del equipo sin importar “quién caiga”.

“El Cali en ese momento no puede pagar su auditoría porque es mucho dinero, aproximadamente unos 700 millones de pesos, pero si hay socios que quisieran adelantar esto por parte propia, no habría ninguna oposición para que se lleve esto a cabo. La frase que me dijeron es: ‘Caiga quien caiga’”, añadió el comunicador Cortés.

¿Refuerzo para el Cali?

Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, reveló que en el conjunto verdiblanco se maneja la posibilidad de contratar a un jugador libre y así reforzar la plantilla.

“Esa es la información, entonces. Tiene que ser un jugador libre. Al ser jugador libre, ¿esto qué representa? Que el Deportivo Cali no tiene que hacer una gran erogación. No tiene que salir a comprar un contrato. Hasta el 31 de marzo tienen para traer jugadores que estén libres”, concluyó Hernández.

