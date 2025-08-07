Joven futbolista colombiano murió durante un partido tras ser impactado por un rayo

Lo que era un tarde de fútbol entre amigos, terminó en tragedia tras que durante un partido que se disputaba en el corregimiento de Palmira, en Tierralta, Córdoba, el joven Frank Jiménez García, de 19 años, muriera tras ser impactado por un rayo durante el juego.

Era conocido como una 'promesa' de la región y destacado futbolista colombiano, que, en poco tiempo, había llamado la atención de algunos clubes debido a que estuvo en torneos importantes como el campeonato Sub18 del Mundial de los Pueblos en Antioquia y estaba de vacaciones en el momento del accidentes, pues se dedicaba en mayor parte al deporte.



¿Cómo murió el joven futbolista colombiano?

Fue el 2 de agosto en horas de la tarde, Frank Jiménez García estaba jugando bajo la lluvia de la plaza principal en Palmira y fue durante el juego que recibió todo el impacto de un rayo, que encendió las alarmas de toda la comunicado.

Minutos después de lo sucedido fue auxiliado y llevado con urgencia al ESE Hospital San José y luego remitido a un centro médico en Montería, capital del departamento. Pero pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció y dejó un fuerte dolor en la comunidad por el gran futuro que tenía en el deporte, pero la descarga que recibió fue letal, según reveló el medio local El Nuevo Día.

Tras este hecho, las autoridades locales hicieron un llamado a que los jóvenes eviten disputar partidos en horarios de lluvias para prevenir que sucedan hechos lamentable como este, pues suelen verse más vulnerables para estos casos debido a que son espacios abiertos en los que, por lo general, no hay presencia de pararrayos, a diferencia de los estadios de fútbol.

Fútbol bajo la lluvia - referencia // Foto: ImageFX

Por esto debe evitar jugar fútbol bajo la lluvia

De acuerdo con la Fifpro, el encontrarse en temperaturas extremas puede ser perjudicial para el cuerpo, en especial si no cuentan con el equipo adecuado de preparación para soportar este tipo de escenarios, además que también afecta el rendimiento del terreno haciendo que sea más propenso a las lesiones.