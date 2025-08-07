Capturados nueve delincuentes que harían parte del Clan del Golfo en Córdoba

En un operativo en los municipios de Planeta Rica, Buenavista y Montelíbano fueron capturados nueve presuntos integrantes del Clan del Golfo relacionados con extorsiones a campesinos, comerciantes y transportadores en el sur de Córdoba.

La Policía Nacional informó que en el departamento de Córdoba fueron capturados nueve presuntos integrantes del Clan del Golfo en medio de la operación denominada ‘Agamenón Fase Fortaleza’.

En este operativo contra el delito de extorsión participaron las unidades de Policía Gaula del departamento, el Ejército Nacional, brigada 11, Batallón Junín y la Fiscalía. En una acción conjunta se llevaron a cabo nueve allanamientos en los municipios de Planeta Rica, Buenavista y Montelíbano, con el fin de ejecutar nueve órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada.

El coronel Elkin Corredor Rueda, comandante del Departamento de Policía Córdoba, dijo que dentro de las nueve capturas estarían alías ‘Bayron’, cabecilla financiero de la subestructura Rubén Darío Ávila Mártínez y alías ‘Gloria’.

De acuerdo con las declaraciones del coronel, alías ‘Gloria’ sería la encargada de manejar las finanzas para el pago de la “nómina criminal” que opera en el sur del departamento. Por su parte, alías ‘Bayron’, tendría la tarea de identificar a las víctimas y presionarlas para pagar las extorsiones.



Delitos

Los delitos por los que se acusa a los implicados son concierto para delinquir y extorsión agravada a comerciantes, empresas multinacionales, ganaderos y transportistas en el sur del departamento. Esta red recaudaba cerca de mil doscientos millones de pesos mensuales.

El coronel Corredor, además, hizo un llamado a la comunidad a sumarse a la campaña “Yo no pago, yo denuncio”, en la línea 165, para combatir las extorsiones por parte de grupos ilegales.

