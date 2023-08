Juan Fernando Quintero llega a Argentina "muy motivado" para jugar en Racing

El internacional colombiano Juan Fernando Quintero , campeón de la Copa Libertadores y de la Recopa Sudamericana con River Plate, llegó este miércoles a Argentina para unirse a las filas de Racing, que dirige Fernando Gago.

"Estoy muy contento. Tuve la oportunidad de hablar con el entrenador y me convenció del proyecto y la verdad es que estoy muy motivado por lo que viene", dijo Quintero, ataviado con un jersey blanco y anteojos, a los medios apostados en el aeropuerto internacional de Ezeiza a su llegada a Argentina.

Los periodistas le cuestionaron sobre la extrañeza de no vestir la camiseta del 'Millonario' y por qué eligió Racing, a lo que respondió: "A River, desearle lo mejor, pero esa es ya otra etapa en mi vida".

"Fue muy difícil tomar la decisión porque todos sabemos lo que viví. La verdad es que fue una etapa muy bonita, pero ahora estoy disfrutando de otra", explicó Quintero, para luego agradecer a la 'Academia' por la oportunidad.

Además, el colombiano aclaró que en ningún momento estuvo sobre la mesa la posibilidad de volver al 'Millonario': "Nunca hablé con nadie de River".

El centrocampista de 30 años resaltó haber tenido la oportunidad de hablar con su nuevo técnico, exfutbolista del Real Madrid y al que, como jugador de Boca Juniors, le ganó la Copa Libertadores en 2018 con el River de Marcelo Gallardo.

"Me planteó su proyecto, cómo iba a encarar su proyecto y me motivó", dijo.

Quintero explicó que puede incorporarse a Racing "lo más rápido posible" luego de ser fichado por el conjunto albiceleste hasta diciembre de 2025 y quedar libre del Junior de Barranquilla.

El Racing Club publicó cuatro fotos del jugador oriundo de la ciudad de Medellín en su cuenta de Twitter: "¡Miren quién llegó!".

Quintero, como futbolista de River, fue uno de los anotadores y elegido Jugador Más Valioso de la mencionada final de la Copa Libertadores, jugada en Madrid en 2018.

Además de River Plate, donde jugó entre 2017 y 2022, Quintero fue futbolista de los colombianos Envigado, Atlético Nacional, Independiente Medellín y Junior; el italiano Pescara, el Oporto portugués, el Stade Rennes francés y el Shenzhen chino.

Ganador de la Copa Colombia con Atlético Nacional, de la Supercopa de Portugal con Oporto, de la Supercopa Argentina, la Copa Argentina, además de la Libertadores y la Recopa Sudamericana con River Plate, Quintero también campeón sudamericano sub-20 con la selección de Colombia en 2013.

