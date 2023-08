Jugadoras de la selección española rechazan afirmaciones de Rubiales y rodean a Jenni Hermoso

"Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. Fue consentido, esta jugadora falló un penalti y yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia", con estas palabras Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol se trató de defender ante las críticas que suscitó su acto en la final del Mundial Femenino.

A través de un comunicado, las jugadoras de la Selección Femenina Española y quien quedó campeonas del mundo, rechazaron las afirmaciones de Rubiales y vuelven a reiterar su apoyo con la jugadora Jennifer Hermoso quien fue la primera en rechazar ese beso.

"A la vista de las manifestaciones realizadas por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Jenni Hermoso quiere desmentir rotundamente que consintiera el beso que le propinó Luis Rubiales Béjar en la Final de la Copa del Mundo", se lee en este comunicado.

"Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", sostuvo la jugadora.

Luis Rubiales Foto: AFP

Piden las jugadoras acciones contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como estas.

"Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios estructurales reales, que ayuden a la Selección Absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español", sostienen las jugadoras.

Además advierten que todas las jugadoras que firman el escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes.

