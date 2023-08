Elecciones 2023: MOE alerta que candidatos no han podido reportar gastos de campaña

Desde la Misión de Observación Electoral, MOE, están alertando que al primer mes de campaña en las calles del país, aún las plataformas donde se registran los gastos de campaña de los candidatos aún no están listas y no se ha podido hacer seguimiento a estos movimientos.

Luego del antecedente que se dio en la campaña presidencial del 2022 de una posible violación a los topes electorales, desde la Misión de Observación Electoral, MOE, hicieron un llamado a las autoridades electorales para que se active la plataforma de cuentas claras y otras más para que los candidatos reporten estos gastos de campaña.

"Hemos revisado en cuentas claras que no se encuentra ninguna información y ni siquiera está cargada la información de los candidatos de alcaldías, que fue la primera, la básica. Si no están ellas, de ahí en adelante, pues obviamente no se va a encontrar mayor información. Ni siquiera se puede hacer búsqueda por candidato o candidata a una alcaldía (...) Entramos a datos abiertos, que dice el portal del Estado, que es donde debe estar toda la información para poder hacer a través de un ejercicio de transparencia proactiva. No se encuentra ninguna información, la única es la del Congreso del año pasado ni siquiera de la Presidencia", indicó Alejandra Barrios, directora de la MOE.

Cabe recordar que, los reportes de gastos de campaña, lo tienen que realizar los grupos significativos de personas que recogieron firmas para poder participar en la contienda electoral al igual que los candidatos que se inscribieron con el aval de partidos políticos con Personería Jurídica.

“Aquí no sabemos nada y eso es una falta de seriedad y de responsabilidad política con el país esa ausencia de información”, manifestó Barrios.

Según la directora de la MOE, es preocupante ese fenómeno porque se estaría incumpliendo con una resolución del Consejo Nacional Electoral, CNE, que fue expedida el pasado 5 de julio en que indica que los candidatos tienen la obligación de reportar semanalmente los gastos de campaña.

