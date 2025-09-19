En vivo
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Jugadores del AS Mónaco se quedaron en ropa interior en pleno avión: hay video

Jugadores del AS Mónaco se quedaron en ropa interior en pleno avión: hay video

La falla provocó un aumento extremo de la temperatura en la cabina, obligando a los jugadores y al cuerpo técnico a despojarse de gran parte de su vestimenta.

Jugadores del AS Mónaco se quedaron en ropa interior en avión
Jugadores del AS Mónaco se quedaron en ropa interior en avión
Foto: Unplash - redes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

El viaje del AS Mónaco hacia Bélgica, donde enfrentó este jueves 18 de septiembre al Club Brujas por la Liga de Campeones de la UEFA, terminó convertido en una escena insólita que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El miércoles, en el aeropuerto de Niza, el avión que debía trasladar a la plantilla sufrió una avería en el sistema de aire acondicionado justo después del embarque. La falla provocó un aumento extremo de la temperatura en la cabina, obligando a los jugadores y al cuerpo técnico a despojarse de gran parte de su vestimenta para intentar sobrellevar el calor sofocante.

Videos compartidos por los propios futbolistas, entre ellos el defensa neerlandés Jordan Teze, mostraron a figuras como el exBarcelona Ansu Fati en ropa interior, abanicándose con lo que encontraban a mano mientras aguardaban indicaciones. La situación, inédita para un club de élite, generó incomodidad pero también asombro entre los aficionados que no tardaron en difundir las imágenes.

“Por razones técnicas fue imposible viajar, ya que no se garantizaba la seguridad de todos. Nunca había vivido algo así, fue especial y nada cómodo”, explicó el entrenador Adi Hütter en una rueda de prensa improvisada, al confirmar la cancelación del vuelo.

Finalmente, la expedición descendió del avión y permaneció en la pista hasta que se resolvió suspender la salida. La logística del equipo tuvo que ajustarse de emergencia, aunque el Mónaco se presentó al compromiso europeo al día siguiente, que terminó con un marcador adverso de 4-1 frente al Brujas.

