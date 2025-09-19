Jugadores del AS Mónaco se quedaron en ropa interior en pleno avión: hay video

El viaje del AS Mónaco hacia Bélgica, donde enfrentó este jueves 18 de septiembre al Club Brujas por la Liga de Campeones de la UEFA, terminó convertido en una escena insólita que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El miércoles, en el aeropuerto de Niza, el avión que debía trasladar a la plantilla sufrió una avería en el sistema de aire acondicionado justo después del embarque. La falla provocó un aumento extremo de la temperatura en la cabina, obligando a los jugadores y al cuerpo técnico a despojarse de gran parte de su vestimenta para intentar sobrellevar el calor sofocante.

Videos compartidos por los propios futbolistas, entre ellos el defensa neerlandés Jordan Teze, mostraron a figuras como el exBarcelona Ansu Fati en ropa interior, abanicándose con lo que encontraban a mano mientras aguardaban indicaciones. La situación, inédita para un club de élite, generó incomodidad pero también asombro entre los aficionados que no tardaron en difundir las imágenes.

“Por razones técnicas fue imposible viajar, ya que no se garantizaba la seguridad de todos. Nunca había vivido algo así, fue especial y nada cómodo”, explicó el entrenador Adi Hütter en una rueda de prensa improvisada, al confirmar la cancelación del vuelo.



Folarin Balogun’s AS Monaco had to reschedule their flight to Bruges due to a lack of air conditioning on the plane. Players had to strip down to stay cool. 🤣#USMNT #UCL



pic.twitter.com/joXffRekLd — herculez gomez (@herculezg) September 18, 2025

Finalmente, la expedición descendió del avión y permaneció en la pista hasta que se resolvió suspender la salida. La logística del equipo tuvo que ajustarse de emergencia, aunque el Mónaco se presentó al compromiso europeo al día siguiente, que terminó con un marcador adverso de 4-1 frente al Brujas.

