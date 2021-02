Jugaron con mis sueños: joven futbolista estafado con falsa profesa de ir a equipo internacional

Hay preocupación en Colombia, Argentina y Paraguay por bandas que se han dedicado a estafar a los jóvenes jugadores de fútbol con falsas promesas de llevárselos a debutar en el extranjero.

Aseguran que los contactan a través de redes sociales, les piden videos jugando y luego les exigen dinero para llevárselos a otras naciones a continuar con su sueño.

Una de estas víctimas fue Yeison Pérez, un caleño que esperaba continuar con su proceso profesional y formativo en Dubai, país que le había prometido el falso empresario.

“Me contactó por medio de Facebook, me dijo que le enviara los videos a cierto correo y por ahí mismo me respondieron. Luego me enviaron un precontrato, me dijeron que me iban a pagar X salario, que iba a tener carro y hospedaje en Dubai”, indicó.

Soy futbolista profesional desde siempre, he jugado en Cartagena, Cali, Tolima, pero nunca tuve la oportunidad de debutar en Colombia. Fui a España, pero me tocó regresarme por la pandemia añadió.

El joven contó que su familia tuvo que reunir dinero para poder cancelar lo requerido por el supuesto empresario, un total de cuatro millones, exactamente.

“Quería ir a Dubai, sacar adelante a mi familia, tener un contrato verdadero. En realidad, jugaron con mi sueños”, insistió.

Como él son muchos los jóvenes que han caído en estas estafas, muchos de ellos hasta se han endeudado con prestamistas ‘gota a gota’.

“Hay otros casos notificados, como la de una familia de pescadores que buscaron el dinero por todo lado y hoy viven una tragedia”, indicó.

