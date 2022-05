Julián Quiñones anotó en la victoria de Atlas sobre Tigres en la semifinal del fútbol mexicano

El argentino Diego Cocca, entrenador del campeón Atlas , destacó la determinación y la actitud de su equipo para golear por 3-0 a los Tigres UANL en el partido de ida de la semifinal del torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano.

"Este equipo me emociona, no para de correr, de presionar, de ir para adelante, la actitud del equipo es la que hace el gran cambio y hoy pudimos ser contundentes, ganar 3-0, que no es fácil, pero más allá del resultado, los jugadores no dejan de luchar, de creer y no conformarse", dijo en conferencia de prensa.

El Atlas derrotó este miércoles a los Tigres UANL en su estadio, el Jalisco, en el encuentro de ida de la semifinal del Clausura, en un partido en el que el equipo local tuvo el mayor número de llegadas al arco y su portero, el colombiano Camilo Vargas, evitó que el rival concretara los pocos tiros a gol.

El conjunto Rojinegro afianzó su ventaja en la semifinal por anotaciones del argentino Julio Furch, Luis Reyes y el colombiano Julián Quiñones

Cocca, quien en diciembre pasado llevó al Atlas a romper un sequía de 70 años sin un título de Liga, aseguró que el plantel no se puede relajar en el partido de vuelta que se disputará este sábado en casa de los Tigres, el estadio Universitario.

"Vamos a salir a jugar con todo a defender nuestra identidad y saber que el rival tranquilamente puede remontar este resultado. Depende de nosotros que no lo dejamos hacer como hoy no lo dejamos jugar, lo marcamos, los presionamos y vamos a hacer lo mismo en su cancha sabiendo que tiene jugadores determinantes", expresó.

