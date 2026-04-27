Kompany confía en su equipo y respalda a Danks antes de enfrentar al PSG

Vincent Kompany, el técnico del Bayern Múnich, enfrentará al Paris Saint-Germain por cuarta vez desde su llegada al equipo bávaro. El belga conoce al rival y ha manifestado que lo respeta.

Kompany no estará en el banco en el terreno de juego, debido a la tarjeta amarilla que recibió en el pasado partido del Bayern contra el Real Madrid; sí estará en la tribuna. En el banco técnico estará Aaron Danks.

El entrenador belga dio una rueda de prensa previa a la semifinal y comentó lo siguiente sobre su suspensión: “No estoy satisfecho por la manera como me suspendieron, pero ahora debemos encontrar una solución como equipo y somos capaces de encontrarla.” De hecho, en la misma rueda de prensa, un periodista le recordó la historia de José Mourinho, que se coló en el vestuario de sus jugadores en un cesto para sábanas cuando estaba suspendido en un partido de Liga de Campeones entre Chelsea y Bayern en 2005, a lo que Kompany respondió con una risa: “¡Yo mido 1 metro con 92, no quepo en un cesto de sábanas!”. Sobre Aaron Danks dijo: “Él tiene mucha experiencia, también fue ‘head coach’ en Premier League. Tengo 100 % de confianza en él y en nuestro staff.”



Kompany habló son el Paris Saint Germain y su juego

Cuando le preguntaron sobre lo complicado que es leer a los delanteros parisinos, Vincent Kompany hábilmente le dio la vuelta a la pregunta y contrarespondió: “¿Y nuestros atacantes?”. Luego continuó: “Los dos equipos tienen bastante creatividad en el posicionamiento y en la capacidad de eliminación. No hay una ‘baguette’ (pan francés) mágica; es un tema de detalles, de intensidad y de energía. Es la cuarta vez que nos enfrentamos (desde la temporada pasada), nos conocemos bien.”

“A nivel de la idea de juego, tendremos una confrontación absolutamente fuerte. Ellos tienen la costumbre de impedir, de cualquier manera posible, que un equipo como el nuestro desarrolle su juego, y tenemos esas mismas ambiciones. Hay una especie de tormenta que se presenta y uno no sabe en qué sentido va a pasar”. “El PSG defiende su título, pero pienso que, si existe un equipo que puede desafiarlos, somos nosotros”.



Kompany compareció en la rueda de prensa junto a Dayot Upamecano, jugador francés del Bayern Múnich. El defensor se refirió a Dembélé, volante del PSG y su amigo de infancia: “Ousmane y yo venimos de una ciudad de 50 000 habitantes. Es increíble encontrarnos mañana en la semifinal de la Liga de Campeones. Estoy impaciente por enfrentarlo. En el pasado ya hemos competido, pero mañana es un nuevo partido; vamos a estar listos para luchar por nuestros equipos”. Y sobre la ausencia de Kompany dijo que eso no iba a cambiar la mentalidad del equipo.

PSG celebrango un gol Foto: AFP

El belga también se refirió sobre Luis Enrique

Sobre Luis Enrique, el técnico belga afirmó: “Luis Enrique ha hecho un trabajo formidable. Cuando derrotamos al PSG hace un año y medio, yo veía la masa de periodistas que se abalanzaban sobre él, pero a mí me pareció que, en el contenido, era absolutamente excepcional. No me sorprendió verlos alzar la copa al final de esa temporada, porque el trabajo de fondo de Luis Enrique y el mensaje que el equipo comunica es el de un colectivo total. Hacer esto no es fácil y lo logra cada vez que tiene un equipo en sus manos.”

Mañana, martes 28 de abril, en la ida de las semifinales de la Champions League, el Paris Saint-Germain recibirá al Bayern Múnich a las 2:00 de la tarde, hora colombiana. El miércoles se jugará la otra llave de semifinal entre Atlético de Madrid y Arsenal, también a las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

AFP FRANCK FIFE / AFP