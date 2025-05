La clave para vencer a Nacional de Uruguay, según Atlético Nacional: "Lo conocemos"

Tras conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, Atlético Nacional busca su última victoria en la competencia para asegurar el primer lugar del grupo y tener la ventaja de terminar la serie en casa en la próxima ronda de la competencia continental. Pero no será fácil, en especial porque deberá hacer en condición de visitante ante Nacional de Uruguay.

Será este miércoles, 28 de mayo, cuando Atlético Nacional enfrente a Nacional de Uruguay a las 5:00 de la tarde (hora colombiana) para conseguir esa punta del liderato. Es importante recordar que Nacional de Uruguay ya quedó eliminado de esta edición de la Copa Libertadores, por lo tanto, no tiene nada que pelear en este partido ante el cuadro verdolaga.

Atlético Nacional, equipo del 2025 en Copa Libertadores Foto: AFP

La clave para conseguir los 3 puntos en Uruguay

Desde Montevideo, Uruguay, el equipo aseguró que se encuentra tranquilo pese a las dos últimas derrotas en la Liga BetPlay y que van por el camino correcto para conseguir los objetivos trazados desde las directivas hasta el cuerpo técnico. Pero existe un añadido especial en esta visita a Nacional que permite "ilusionar" al equipo de conseguir algo favorable, que trata de que conocen al técnico que van a enfrentar: Pablo Peirano.

"Creo que el equipo ha salido enfrente a cada partido que ha tenido, independientemente de visitante o local, tenemos nuestra propuesta siempre. El equipo partido tras partido genera muchas opciones de gol (...) Sabemos que el entrenador (Pablo Peirano) llegó a implementar su idea. Lo conocemos un poco cuando lo enfrentamos en Santa Fe en Colombia. Pero sabemos que cada partido es diferente", dijo Juan Manuel Zapata.

Pablo Peirano, técnico de Santa Fe Foto: AFP

¿Cómo le fue a Atlético Nacional enfrentando a Pablo Peirano?

El historial del técnico uruguayo vs. Atlético Nacional no fue del todo positivo, de hecho, en 2024, sufrió dos goleadas en cuadrangulares finales y quedó por fuera de la fase final de la competencia con un 3-0 y 5-0 en contra. El último partido que alcanzó a disputar en Santa Fe vs. los verdolagas fue un 3 a 3 en El Campín de Bogotá.

Así analiza Atlético Nacional la Copa Libertadores