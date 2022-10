La fecha 13 del fútbol colombiano vista desde los técnicos

Juan Carlos Osorio, técnico de Atlético Nacional, se refirió a la victoria de su equipo 0-1 ante Santa Fe, valorando la actitud de sus jugadores y asegurando que deja un “balance positivo”.

Hernán Torres, estratega de Medellín, se mostró autocrítico tras la derrota del ‘Poderoso’ ante Alianza Petrolera. “En el fútbol no hay justicia, no la metimos y no fuimos contundente, luego nos cobraron”, expresó.

Flabio Torres, DT del Once Caldas, valoró el resultado ante el Pasto, al que le ganaron por la mínima, explicando que el partido pudo haber quedado igualado por varios tantos debido a la cantidad de ocasiones de gol

Julio Comesaña, entrenador del Junior criticó con los jugadores jóvenes asegurando que no tienen el compromiso para jugar en la institución.

Ricardo Lunari, timonel de Millonarios, se mostró satisfecho por la goleada de los azules ante Patriotas y dejó claro que es una buena manera para por poder salir de la crisis de resultados que tenía el equipo capitalino.