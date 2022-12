La historia del seminarista que se convirtió en director de cine porno

Fernando Deira es un mexicano que luego de estar estudiando para ser sacerdote, le dio un giro radical a su vida y se convirtió en director de cine porno.



“Fue un cambio gradual, es un aspecto curioso de mi vida que estaba recibiendo una formación para ser sacerdote pero me quedé mucho antes de medio camino, decidí salirme y una cosa me llevó a otra hasta que llegue a ser director de cine porno en mi país, en México”, narró.



Dijo que fue seminarista por 3 años en un internado pero se aburrió por culpa del celibato.



“Me gustan mucho las mujeres y yo definitivamente sabía que no iba a poder con el celibato”, comentó.



Deira, ahora egresado de la escuela de cine de la Universidad de Guadalajara, dirige una de las productoras de cine adulto más importantes de México y organiza la Expo Sexo y Erotismo en Guadalajara y DF. Incluso, fundó la Asociación Nacional de Artistas del Entretenimiento para Adultos.



En entrevista con Mundo BLU, este hombre aseguró que trabaja para que en algún momento sea presentada en todas las salas de cine comerciales una película porno, algo que considera “una manifestación artística”.