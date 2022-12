La vida de Íngrid Betancourt, 7 años después de su liberación en Operación Jaque

El 2 de julio de 2015 se cumplen 7 años de la Operación Jaque, un trabajo en el que el Ejército Nacional decidió crear tácticas para infiltrar al frente primero de las Farc y lograr el rescate de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt.

En Mundo BLU habló su protagonista, quien fue secuestrada junto a su acompañante y asesora Clara Rojas, y contó cómo es su vida actual, tras seis años, cuatro meses y nueve días sin libertad.

La esperanza nunca se acaba

Dijo que en el día de su liberación lo primero que hizo fue agradecer a Dios, pues las esperanzas cada vez eran menores. (Lea también: Yo amo a Colombia: Íngrid Betancourt y las razones por las que no volvió al país )

“En esa tumba en que estábamos todos nosotros, nos quedaba aferrarnos a una esperanza irracional de decir ‘todo me dice que no voy a salir de acá, pero yo sé que de aquí voy a salir’”, contó la política colombiana a Mundo BLU.

Incluso, dijo que siete años después de su secuestro (que duró cerca de 7 años) le llegan recuerdos extraños “de momentos particulares, de conversaciones con guerrilleros o compañeros en cautiverio y cosas que no me acordaba que me acordaba”.

“Es como si llegaran a la superficie elementos que uno había relegado muy profundamente en el inconsciente y brotan de nuevo”, agregó.

Escribir, el naciente gusto de Íngrid Betancourt

Íngrid Betancourt, quien escribió un libro narrando su experiencia, dijo que le ha gustado mucho el ejercicio de escribir, por lo que abrió la puerta a un nuevo texto de su autoría.

Su vida, 7 años después:

“Han sido 7 años de priorizar la vida, de tomar decisiones fuertes, pero ahora hay un sentimiento de haber hecho la tarea bien hecha. Recomponer la familia, tengo una relación extraordinaria con mis hijos y mi mamá”, narró Betancourt.

La excandidata presidencial contó en Mundo BLU de Blu Radio las razones por las que no volvió a Colombia, aunque aceptó que “el bichito de la política” siempre está ahí.

“No volví a Colombia porque en la selva viví con guardias y pensar volver vivir a Colombia bajo un esquema de escoltas era difícil”, explicó Betancourt.