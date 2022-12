Las duras palabras de Maradona contra Messi por no asistir al premio ‘The Best’

El astro argentino Diego Armando Maradona criticó a Lionel Messi por su inasistencia a la gala de la FIFA que premió a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador de 2016.



“Estoy decepcionado de Messi, desde su casa mirando el televisor no puede pelearle nada a nadie, acá sí puede pelear”, dijo el extécnico de la selección de Argentina.



Según el diario deportivo Sport, Maradona “no tolera el éxito y talento de Messi”, puesto que no es la primera vez que el ‘Pelusa’ hace declaraciones contra el 10 del Barcelona.