Liga BetPlay 2026-II: Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO HOY; siga el partido online y gratis

El conjunto dirigido por Fabián Bustos inicia un nuevo semestre con la misión de dejar atrás la frustración del torneo anterior y volver a ilusionar a su afición con la conquista de una nueva estrella. Enfrente tendrá a un Bucaramanga que buscará comenzar el campeonato sumando en una plaza siempre exigente.

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga: vea EN VIVO el partido de la Liga BetPlay

La pelota rodará desde las 6:10 p. m. en el estadio El Campín de Bogotá. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del compromiso EN VIVO, online y gratis a través de la transmisión de Blog Deportivo, que llevará el minuto a minuto, las mejores jugadas y el análisis del debut de embajadores y leopardos en el campeonato colombiano.

Así terminó el último Millonarios vs. Bucaramanga

El antecedente más reciente entre ambos equipos se disputó durante el semestre pasado y terminó con victoria de Atlético Bucaramanga por 2-1.

Los leopardos se impusieron gracias a las anotaciones de Leonardo Flores, al minuto 60, y Luciano Pons, al 65. El descuento de Millonarios llegó mediante un autogol del propio Leonardo Flores, a los 41 minutos.

Alineaciones de Millonarios y Atlético Bucaramanga

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Millonarios

Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Daniel Ruiz, Mateo García, Francisco Chaverra; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Atlético Bucaramanga

Firmani; Romaña, García, Ortiz; Flores, Castro, Sambueza, Salazar, Londoño, Albornoz y Luciano Pons.