Listo el próximo destino de Luis Fernando Muriel tras su paso por la MLS

Luego de años en el exterior y una gran experiencia en la Selección Colombia, Luis Fernando Muriel le pondrá punto final a su etapa en Estados Unidos con Orlando City con las ganas de regresar a casa: el Junior de Barranquilla (aunque nunca ha jugado allí), club con el que tendría todo adelantado para que se haga realidad.

A sus 34 años, el delantero estaría a punto de dar otro salto importante en su carrera profesional y llegaría como estrella de cara a la Copa Libertadores que disputará el cuadro tiburón tras conquistar la Liga BetPlay en el segundo semestre del 2025.

Luis Fernando Muriel anotó doblete con Atalanta Foto: AFP

¿Listo el fichaje de Luis Fernando Muriel al Junior?

A través de su cuenta de Instagram, el delantero dejó ver que se encuentra en la ciudad de Barranquilla y todo apunta a que estaría cerrando su fichaje definitivo a la escuadra rojiblanca para la temporada 2026.

“Luis Fernando Muriel (34) tramita su rescisión con #OrlandoCity buscando un acuerdo económico. Esto ante la ÚNICA oferta que le hará #Junior con ayuda de empresas privadas: 37.5% de lo que gana hoy y que supera 2 propuestas que tiene de Italia.”, indicó sobre los detalles de la oferta el periodista Pipe Sierra, confirmándose la llegada a la capital del Atlántico.



Luis Muriel Foto: Instagram

Los impresionantes números de Muriel en el exterior

Curiosamente la historia del delantero no arrancó en Barranquilla, sino en la capital del Valle con los colores del Deportivo Cali en 2009 cuando disputó sus primeros partidos como profesional hasta que en 2010 dio el salto a Europa para vestir los colores del Granada de LaLiga en España y de ahí hizo un extenso recorrido por clubes como:



Lecce.

Udinese.

Sampdoria.

Sevilla.

Fiorentina.

Atalanta.

Orlando City en Estados Unidos.

En total, ha disputado 553 partidos como profesional en donde ha anotado 168 goles y ha dado 81 asistencias. En cuanto a títulos solo tiene dos, pero uno de estos fue la UEFA Europa League con el Atalanta en la temporada del 2023/24. Su deseo de llegar al Junior es un sueño de hincha, pues nunca ha estado en la institución.