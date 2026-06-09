Luis Díaz hace historia: Liverpool lo incluye entre sus 100 mejores jugadores de todos los tiempos

El atacante guajiro Luis Díaz, quien por estos días se encuentra concentrado con la Selección Colombia para lo que será su participación en el Mundial de Norteamérica, fue incluido dentro de la lista de los mejores 100 jugadores en toda la historia del Liverpool F. C., mismo en el que actuó durante cuatro temporada, antes de terminar fichando por su actual club, el Bayern Múnich.

Al publicar la inclusión de Díaz en la mencionada lista, realizada con votación de los aficionados de los 'reds', exjugadores y periodistas, el propio club recordó que el delantero "se convirtió en el decimosexto jugador en marcar un hat-trick para el Liverpool en competición europea, con un triplete en Anfield contra el Bayer Leverkusen en noviembre de 2024", siendo este solo uno de los motivos por los que "causó un impacto deslumbrante tras su llegada al Liverpool", procedente del Porto.

En el ránking, que se ha ido publicando poco a poco por parte del club desde el puesto 100 hacia arriba, Luis Díaz aparece exactamente en la posición 76, con lo que supera a otros futbolistas de amplio reconocimiento en Anfield como lo son, por ejemplo, Sturridge, Kuyt, Coutinho, Curtis Jones,, Mac Allister, entre otros.

Luis Díaz 76 mejor Liverpool. Foto: Liverpool F.C.

Los números de Luis Díaz con el Liverpool

Cabe recordar que, con la camiseta del Liverpool, Luis Díaz jugó un total de 148 partidos en los que marcó 41 goles, dio 17 asistencias y ganó cinco títulos: Supercopa de Inglaterra, FA Cup (22), Carabao Cup (2022, 2024) y la Premier League de la temporada 2024/25.