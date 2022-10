Luis Díaz levanta cabeza y afirma que "volverá más fuerte" tras su lesión

Luis Díaz se refirió por primera vez sobre la lesión que lo alejará hasta diciembre de la competencia con el Liverpool. El colombiano se pronunció en sus redes sociales en un mensaje en el que agradeció a todos sus seguidores.

"¡Muchas gracias por los mensajes de apoyo! Volveré más fuerte", escribió el guajiro en Instagram, red social en la que la publicación tiene más de 352.000 "me gusta" y cerca de 4.500 comentarios.

En su segunda temporada, Luis Díaz lleva 12 partidos jugados con los reds y ha marcado cuatro anotaciones. Se espera que el '23' del Liverpool regrese el 26 de diciembre, en la jornada del boxing day en Inglaterra.

¿Cómo se lesionó Luis Díaz?

El colombiano Luis Díaz, lesionado en una rodilla contra el Arsenal, no volverá a los terrenos de juego hasta después de la Copa del Mundo.

El extremo se lesionó en el duelo de Premier League que su equipo, el Liverpool, perdió contra el Arsenal este domingo.

Díaz estará de baja entre seis y ocho semanas y no volverá hasta después del Mundial de Qatar, en el que su selección, Colombia, no participará al no haberse clasificado.

La buena noticia para el futbolista de Barrancas es que su lesión no requerirá que pase por el quirófano.

