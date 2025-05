Luis Díaz recibe guiño del Barcelona: Flick lo elogió y habló de su posible llegada

El nombre del colombiano Luis Díaz volvió a sonar con fuerza en el entorno del FC Barcelona. Esta vez fue el propio entrenador del club catalán, Hansi Flick, quien reconoció públicamente su admiración por el extremo del Liverpool, lo que ha alimentado los rumores sobre un posible interés del Barça en contar con sus servicios.

Durante la rueda de prensa previa al último partido de la temporada ante el Athletic Club en San Mamés, el técnico alemán fue consultado por las versiones que vinculan al Barcelona con dos futbolistas: Luis Díaz y Marcus Rashford.

Aunque Flick evitó referirse a negociaciones concretas, no ocultó su valoración positiva sobre ambos jugadores.

"No quiero hablar sobre jugadores que no están en mi equipo. Ambos son jugadores fantásticos, me gustan y ya veremos qué ocurre", declaró el entrenador ante los medios.

Varios clubes en Europa pretenden al colombiano Luis Díaz. Fotos. AFP

¿Cuánto pagaría el Barcelona por Luis Díaz?

Díaz, actual jugador del Liverpool y habitual titular en el equipo inglés, se ha consolidado como una de las figuras más consistentes del conjunto dirigido por Arne Slot.

Según estimaciones de la prensa europea, su valor en el mercado rondaría los 80 millones de euros, una cifra alta para un club como el Barcelona que aún busca equilibrar sus finanzas.

Al ser cuestionado por la necesidad de reforzar las bandas, Flick señaló que el equipo ha tenido limitaciones recientes en esas posiciones y que están evaluando alternativas:

"En los últimos partidos no hemos tenido muchas opciones para esas posiciones. Estudiaremos las opciones", respondió.

El comentario del técnico se produce en un momento en el que el club catalán ya piensa en la próxima temporada tras consagrarse campeón de LaLiga. Flick, cuyo contrato fue renovado recientemente, ha comenzado a trazar la hoja de ruta de su nuevo proyecto, en el que las incorporaciones ofensivas podrían jugar un papel clave.

¿Seguirá Lamine Yamal en el Barcelona?

El alemán también fue interrogado sobre otros temas relacionados con el futuro del equipo. Entre ellos, la renovación del joven Lamine Yamal, quien ha sido una de las grandes revelaciones del curso.

Lamine Yamal anotó golazo en la victoria del Barcelona contra Espanyol Foto: AFP

"Confío plenamente, por completo. Él lo sabe. Le encanta jugar para el Barça", dijo sobre el futbolista español.

Además, Flick se refirió a la continuidad del defensor uruguayo Ronald Araújo, quien atravesó una temporada complicada por las lesiones:

"Ha sido una temporada difícil con la lesión, pero ha podido volver. (Pau) Cubarsí e Iñigo (Martínez) han jugado muy bien, no ha sido fácil sumarse al grupo, pero confío mucho en él para la pretemporada", expresó.