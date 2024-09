Luis Díaz, suplente en el debut del Liverpool en Champions ante Milan

El delantero colombiano Luis Díaz inició en el banco de suplentes para el compromiso que su equipo, el Liverpool, disputa este martes ante el A.C. Milan en el debut de ambos en la Champions League 2024-25.

Cabe recordar que, en la Premier League, Luis Díaz ha disputado los 4 partidos jugados hasta el momento, siendo titular en todos ellos, por lo que el de este martes es el primer partido en el que el guajiro no es inicialista con los 'reds' en el presente curso, siendo el disputado ante el Ispich el único que jugó completo.

En esos cuatro partidos, Díaz, quien formó parte de la más reciente convocatoria de la Selección Colombia para la pasada doble jornada de Eliminatorias, suma 289' y tres anotaciones: doblete vs. Manchester United -en Old Trafford- y uno más vs. Brentford en Anfield.