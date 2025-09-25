En vivo
Título Juliana Guerrero
Gustavo Petro
Once Caldas

Luto en el fútbol: exjugador del Arsenal murió tras lesión cerebral en un partido

Luto en el fútbol: exjugador del Arsenal murió tras lesión cerebral en un partido

El joven futbolista, de solo 21 años, perdió la vida luego de las consecuencias que le generó un golpe en la cabeza durante un compromiso. Así reaccionó el Arsenal.

Billy Vigar, excanterano del Arsenal
Billy Vigar, excanterano del Arsenal
Foto: Arsenal
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Billy Vigar, excanterano del Arsenal y jugador del Chichester FC, murió este jueves tras sufrir una "grave lesión cerebral" en un partido el pasado fin de semana.

Vigar, de 21 años, sufrió un golpe en la cabeza con un muro en el partido contra el Finchley este sábado en la Isthmian League Premier Division, es decir, la séptima división del fútbol inglés.

"Después de sufrir una grave lesión cerebral el sábado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El Martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperarse. Aunque esto ayudó, la lesión ha sido demasiado para él y ha fallecido este martes por la mañana", dijo su familia en un comunicado.

Vigar llegó a la cantera del Arsenal con catorce años y estuvo siete, coincidiendo en las categorías inferiores de los 'Gunners' con futbolistas como Charles Sagoe Jr, Remy Mitchell, Omari Hutchinson, Charlie Patiño and Brook Norton-Cuffy.

"Además de su importante talento, Billy siempre será recordado por su amor por el deporte, su orgullo al representar este equipo -una vez dijo que el día que le seleccionamos fue el más importante de su vida- y por su personalidad, querido por todos sus compañeros y entrenadores. Nuestras condolencias están con su familia y con sus seres queridos en este tiempo tan difícil", dijo el Arsenal en un comunicado.

¿Qué más dijo el Arsenal?

A través de sus redes sociales, el Arsenal también se sumó a los mensajes de solidaridad con la familia de Vigar tras el trágico desenlace de este futbolista.

"Todos en el Arsenal estamos devastados por la impactante noticia del fallecimiento del ex jugador de la academia Billy Vigar. Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento. Descansa en paz, Billy ❤️", escribió el Arsenal en X.

arsenal billy vigar.png
X: @Arsenal

