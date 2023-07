Madre de Dele Alli negó la versión de múltiple abusos en su infancia: "Le lavaron el cerebro"

El fútbol tiene historias de todo tipo, unas mejores que otras; sin embargo, algunas terminan siendo tristes y desgarradoras, como es el caso del jugador inglés Dele Alli, quien, en diálogo con Gary Neville en YouTube confesó su historia de vida.

"Abusaron de mí a los seis años, me enviaron a África a aprender disciplina. A los siete, empecé a fumar; a los ocho, empecé a traficar con drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en una bicicleta, así que anduve con mi pelota de fútbol, y luego debajo llevaba las drogas. A los once, me colgaron de un puente, fue un tipo del vecindario de al lado, un hombre", dijo Dele Alli.

No obstante, en las últimas horas, en diálogo con el medio francés ' OJBSPORT ' la madre del jugador, Denisse Alli, salió a desmentir la versión de su hija, además manifestó sentirse decepcionada por "una ola de mentiras" por alguien, que, según ella", "ama mucho".

"Dele nunca fue adoptado por nadie. A los siete años asistió a una de las mejores escuelas de Lagos. Nunca fue enviado a África para disciplinarlo. Es una mentira descarada. Tenía un conductor que lo recogía todos los días de la escuela. Tenemos todos los documentos y fotos de Dele con su papá desde que nació cuando era niño. Le lavaron el cerebro", manifestó.

Asimismo, la versión de Denisse Alli mencionó que nunca sufrió de alcoholismo como aseguró él en su entrevista y que mucho menos estuvo en contra de que sus sueños se hicieran realidad. Solo hay algo cierto, dice ella, pues Dele viajó a sus 13 años y se fue a vivir solo, pero no por abandono ni por adopción, sino que era la única forma que veía su familia que él pudiera cumplir sus sueños.

"Kenny llamó inmediatamente al residente de Hickford y le suplicaron que le permitiera a Dele pasar la noche con ellos, pero le dijeron que tenían un lugar más cómodo para él y que su hijo es un buen amigo de Dele. Kenny estuvo de acuerdo, sin saber que los Hickford tenían un plan todo el tiempo"., contó.

Por el momento, Dele Alli no ha hablado sobre la versión de su madre, pero en medios ingleses piden sanción contra el futbolista si esta historia resulta ser falsa.

