Me están dando garrote por Yepes: ‘Pecoso’ Castro

“A Yepes lo buscó el presidente para hacerle un homenaje pero él nunca apareció, entonces hay alguien, el empresario está pagando para que digan que es el ‘Pecoso’ o que el presidente no lo quiere, si a mí me hubieran preguntado yo hubiera dicho que mi compromiso era que el 70% serán jugadores de la cantera y el 30% maduros, entonces yo tengo a Rentería, Lozano, Calderón y Quintero, usted cree que tendría la oportunidad de jugar”, dijo el ‘Pecoso’.

Sin embargo, el estratega resaltó las condiciones del ex Milan de Italia y aseguró que le “están dando garrote” por no haberlo llevado a la institución.

“Como los empresarios manejan plata, están bravos disque porque yo no traje a Yepes, entonces me están dando garrote por Yepes, usted sabe cuándo hice debutar a Yepes en el Cali, para mí Yepes es un señor, un caballero y un excelente jugador”, indicó el técnico azucarero.

Sobre el tema de los empresarios, el ‘Pecoso’ indicó que los empresarios huyeron cuando llegó a dirigir al Cali, según él, porque nunca ha servido para recibir dinero de nadie.

“Cuando yo llegué aquí esto era lleno de empresarios y cuando vieron al ‘Pecoso’ se fueron y no volvieron (…) sabe cuál es la rabia, que yo no sirvo para beso, los directivos que hay acá no son cometeros, son gente seria, yo no uso cometa entonces les da rabia”, concluyo el técnico.