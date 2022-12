“Me fui indocumentado a Estados Unidos por buscar un mejor futuro”: Juan Silva

‘sueño americano’.

Silva reveló que la persona encargada de llevarlos en 1987 cobró 3 mil dólares por el cruce de la frontera, “partimos desde Bogotá, éramos un grupo de 40 personas entre chilenos, peruanos y por supuesto colombianos, con destino a Ciudad de México en donde estuvimos durante dos semanas”.

Agregó que de allí viajaron hacia Tijuana, en donde estuvieron una semana y media, para finalmente caminar durante toda una noche en la zona de San Diego e ingresar finalmente a los Estados Unidos.

Una vez superó los obstáculos del ingreso al país norteamericano, Silva aseguró que “me empecé a mover y ahí conseguí trabajo, mi plan era pagar la deuda del viaje lo cual logré a los seis meses con 18 horas diarias de trabajo duro, luego empecé a trabajar para tratar de darme una mejor vida y aquí me quedé”.

Silva, quien aún no tiene documentos, está casado y tiene hijos “están estudiando y unos ya hicieron su vida, a veces pienso que me hubiera gustado volver a Colombia para ver a mi familia”.

En cuanto al tema de la legalidad de su estadía en Estados Unidos, Silva aseguró que “aquí yo no me meto con nadie, no tengo problemas y trabajo independiente para mantener a mi familia, lo mejor que uno puede hacer es no meterse con la Policía”.

“El sueño americano cuesta mucho, y no solo hablo de dinero, uno tiene que estar dispuesto a hacer muchos sacrificios”, puntualizó Silva.