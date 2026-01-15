En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Curramba, la palabra que pasó del ingenio periodístico a ser símbolo de la identidad de Barranquilla

Curramba, la palabra que pasó del ingenio periodístico a ser símbolo de la identidad de Barranquilla

Detrás de esa palabra estuvo el periodista barranquillero Juan Eugenio Cañavera, y hoy, décadas después, su legado encuentra continuidad en una nueva generación, liderada por su sobrina, la también periodista Daniela Castillo Cañavera.

Publicidad

Publicidad

Publicidad