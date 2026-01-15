En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Así es la nueva celda en la que estará expresidente Bolsonaro; lo trasladaron por tener privilegios

Así es la nueva celda en la que estará expresidente Bolsonaro; lo trasladaron por tener privilegios

El líder de la ultraderecha fue trasladado este mismo jueves desde la sede de la Policía Federal, en donde cumplía su condena en una celda especialmente adaptada para el exmandatario, a la sede del Batallón 19 de la Policía Militarizada de Brasilia.

