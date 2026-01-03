En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Pasaje de Transmilenio
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Los Bolsonaro afirman que ataque de EEUU es "el inicio de la liberación" de Venezuela

Los Bolsonaro afirman que ataque de EEUU es "el inicio de la liberación" de Venezuela

Flávio Bolsonaro criticó a los que defienden la soberanía de Venezuela y dijo que la sociedad venezolana "no era soberana"; por su parte, Eduardo Bolsonaro aseguró días terribles para Lula, Petro y "el resto de integrantes del Foro de Sao Paulo".

Publicidad

Publicidad

Publicidad