Revelan fechas en que el trofeo del Mundial visitará Colombia: así podrá verlo

El 2026 será un año increíble para los amantes del fútbol con la disputa de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Pero como es habitual, el trofeo se va de 'tour' por el mundo y visitará todos los países clasificados al torneo y, por supuesto, Colombia no será la excepción.

La Copa del Mundo visitará Bogotá entre el 15 y 16 de febrero de 2026, durante esos dos días los aficionados de la Selección Colombia podrán verlo de cerca e, incluso, tomarse una foto al lado del trofeo más codiciado en el fútbol mundial.

"Estamos entusiasmados de acercar a los fans al corazón de la acción con el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca Cola. Este año, el Tour ofrece a los aficionados una oportunidad increíble de experimentar la emoción y conexión del fútbol de cerca (...) Estamos invitando a los fans a celebrar todo el espectro de emociones que se vive al ver un partido de fútbol, comenzando por la emoción y anticipación al traer el Trofeo Original a Colombia", dijo la organización.

Mundial de la FIFA // Foto: AFP

¿Cómo se podrá tomar una foto con la Copa del Mundo?

El evento será un recorrido inmersivo de 50 minutos en el Gran Salón de Corferias en Bogotá. Los asistentes podrán ver un recorrido en la historia de los mundiales y espacios para elevar la emoción de cara a este torneo, además, de tomarse la foto con el trofeo.



Para poder hacer parte de esto, tanto FIFA como patrocinadores darán información oficial antes del evento para que las personas puedan participar y tener su cupo para tomarse una foto con el trofeo de la Copa del Mundo.

El evento comenzará hasta junio en donde la Selección Colombia enfrentará a Portugal, un duelo que ha emocionado a millones por la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo enfrentarse a la Tricolor.