Messi, desde Miami, apoyó un emprendimiento argentino: "No podía creerlo; es el más grande"

"Es el número uno", dicen los argentinos sobre Lionel Messipor lo que muestra el '10' dentro y fuera de la cancha. Luego de obtener el título del Mundial de Qatar el futbolista se metió más en los corazones albicelestes, que ahora lo ven como un héroe. Pero lo que más resaltan es su calidad humana y más cuando sorprende a quienes los aman.

Y es que el ‘10’ de la selección de Argentina fue tendencia en su país luego de una historia que conmovió a millones de seguidores del astro argentino. Leo le escribió a un emprendimiento de parrillas para asados para un pedido hasta Miami.

“Recibimos el mensaje del número uno pidiendo una parrilla por Instagram. Me acuerdo de la fecha claramente porque claro son cosas que nunca se olvidan (…) El domingo, 12 de diciembre de 2023, a las 5:00 de la tarde, cayó el mensaje de Messi y me pone ‘Hace poco te pidió un amigo una parrilla aquí a Miami, para pedirte otra más grande’. Sin embargo, me salió el hincha y decirle: ‘Nah, Leo, ¿en serio?”, contó en Blog Deportivo el dueño del emprendimiento Labohierro, Guillermo Fernández, lo que vivió luego de recibir el mensaje.

Messi sorprendió un emprendimiento argentino // Foto: Instagram @Labohierro

Sin duda hubo temor que de se tratara de una estafa y perder todo de la noche a la mañana. Pero al entrar al perfil y ver más de 500 millones de seguidores se tranquilizó al ver que en verdad estaba hablando con Messi.

“El año pasado, en julio, decidí reinventarme porque veníamos de un año difícil y las ventas no se cumplían. Me decidí a meterme con los envíos al exterior, una de esas me compra Lucas, que es el amigo de Leo, la criolla que se puede usar como parrilla y tipo asador, o sea, da dos beneficios en una. Seguramente fue a un asado de su amigo y le gustó, por eso me escribió”, añadió.

Asimismo, Fernández contó que la idea de Messi era regalarle una parrilla a su amigo, pero al ver que se trataba de él le propuso a Antonela Roccuzzo un modelo el cual le quería regalar al ‘10’ de Argentina.

“Todo ese grabado y esa idea tiene un mensaje importante. Ustedes verán que los nombres de la familia de Leo están en la base de la parrilla y una es fuerte con una buena base. Lo que significa que Leo está sostenido en una buena base, que creo es importante darle valor a la unión familiar”, puntualizó.

Luego del mensaje, las ventas y mensajes crecieron por lo que la lista de pedidos hasta a reventar por la cantidad de llamadas que reciben diariamente por quienes desean tener una parrilla de la marca que consiguió Messi.