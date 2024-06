Messi habla sobre su retiro y asegura que "cada vez falta menos": "Lo voy a extrañar"

El futbolista argentino del Inter Miami, Lionel Messi, afirmó que, a sus 36 años, se siente en plena forma para competir.

"No lo pienso. Me costó mucho tomar la decisión de dejar Europa y venir a los Estados Unidos, pero una vez aquí, me adapté muy rápido. Vivo el día a día, pienso en el presente, no en lo que pueda suceder. La edad es solo un número. Yo me siento muy bien competitivamente", declaró en una entrevista con Marcelo Tinelli este martes por la noche para el canal argentino América.

Messi también comentó que el cambio de vida que implicó su llegada al equipo, propiedad del exfutbolista David Beckham en julio de 2023, le ha hecho valorar más las concentraciones con la selección Argentina, donde el grupo disfruta y se ríen mucho.

"Valoro mucho esos momentos porque sé que cada vez falta menos para que todo termine y, de alguna manera, lo voy a extrañar", confesó el rosarino.

La selección argentina se prepara para su debut en la Copa América, que se disputa en Estados Unidos, con la misión de defender el título logrado en Brasil en 2021. A esto se suma el triunfo en el Mundial de Qatar 2022, lo que, según Messi, convierte a la Albiceleste en la favorita, aunque no garantiza un camino fácil.

"Hoy en día, podemos decir que somos los mejores porque somos los últimos campeones del mundo, pero eso no significa que ganaremos esta Copa América sin esfuerzo. De hecho, será muy competitiva porque todas las selecciones son más complicadas. Será más difícil", declaró Messi.

El exjugador del FC Barcelona y del París Saint Germain destacó el nivel de selecciones como Ecuador, Colombia, Uruguay y Brasil, y mencionó que son conscientes de que deberán "hacer lo mismo o más para volver a ganar".

Finalmente, el ganador de ocho Balones de Oro de la revista France Football expresó su gratitud por el apoyo de la gente en los momentos más difíciles del equipo argentino y subrayó la importancia del cariño del público para él.

"Sentirme querido hoy es lo máximo, lo más grande que uno puede conseguir como deportista", concluyó Messi.