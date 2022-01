Messi le ganó el Balón de oro a Lewandowski y se vuelven a encontrar, ahora por el premio The Best

Three is the magic number.

Who will be 👑 #TheBest?



Get involved in the conversation using...#JenniHermoso#SamKerr#AlexiaPutellas#RobertLewandowski#LeoMessi#MoSalah



🏆📺👀 17 January

LIVE - https://t.co/fRxkSMxytK & FIFA/YouTube. 🍿⏳