Miguel Monsalve dio detalles sobre rumor con el Real Madrid: ¿se vestirá de blanco?

A sus 20 años, Miguel Monsalve dio el salto a la mejor liga de la Conmebol: Brasileirao Serie A, que, actualmente, lidera los rankings de la confederación y tiene varios de sus equipos en las finales de copas Libertadores y Sudamericana. Aunque supone un reto mayor, el paisa lo enfrentó sin temor y en pocos minutos se ha ganado el cariño de la hincha de Gremio de Porto Alegre.

"La verdad es un sentimiento muy especial. Desde mi llegada el cariño de la gente ha sido muy especial conmigo, acá la gente lo vive de una forma diferente (...) La verdad que es una hinchada muy grande y me he impresionado mucho. Han llenado todos los estadios, hoteles y lo viven con una enfermedad demasiado loca. Mi llegada a Gremio me coge con mucha madurez, carácter y todo lo que pude aprender en el Independiente Medellín", dijo el futbolista en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.

Monsalve aseguró que "llegó a Brasil como un proyecto", pero en cuatro partidos anotó 2 goles y dio una asistencia ganándose la confianza de Renato Gaucho, su técnico. Pero para mantenerse en ese lugar dentro del equipo, dijo que será su trabajo dentro y fuera de la cancha lo que le permitirá hacerlo, pensando en llegar más lejos en su carrera: "Agradecido con los buenos comentarios, gracias a Dios se han dado las cosas".

Miguel Monsalve, futbolista del Gremio // Foto: Instagram @miguelmonsalve10

¿Miguel Monsalve, listo para la Selección Colombia?

Falta poco para que regresen las Eliminatorias al Mundial 2026, Néstor Lorenzo no tendrá fácil la convocatoria, no solo por algunas lesiones, sino por la fila que se ha armado para un cupo en el combinado tricolor que jugadores como Monsalve han puesto en el radar. Pero, aún así, el propio antioqueño no se apuró en verse con la tricolor, que si bien es un sueño, por el momento irá paso a paso para lograrlo.

"Uno está representando un país, a mí ciudad. Muchas veces veía muchos futbolista con mucha admiración, que a uno hoy le toque dejar la bandera en alto lo toma uno con mucho orgullo. Brasil en los últimos años ha sido sinónimo de grandes jugadores, grandes equipos y muy competitiva. Ver lo que hacen jugadores como Richard Ríos, Jhon Arias, en este país, ahora yo, lo llena a uno de mucho orgullo y es dejar un mensaje hacia afuera de que en Colombia tenemos una gran cantidad de jugadores muy buenos y si queremos podemos estar en cualquier liga del mundo", expresó.

¿Miguel Monsalve, listo para la Selección Colombia? // Fotos: Instagram @miguemonsalve10 y AFP

¿Y el rumor del Real Madrid? Monsalve aclara la situación

El antioqueño aseguró que, al igual que muchos, solo lo vio en medios de comunicación, pero no habló con nadie del club merengue. De ser cierto este rumor, según él, lo ve como una motivación extra para seguir haciendo las cosas bien, pues el "mejor club del mundo" solo se fija en "los mejores del mundo".

"Lo escuché, lo vi y obviamente me emocionó mucho. Si la noticia es verdadera la verdad me emocionó mucho, uno al ver que el equipo más grande todos está monitoreándolo a uno es un paso muy grande y el por qué no algún día estar ahí. Vuelvo y digo, hay que seguir trabajando y hacer mucho para poder estar ahí", puntualizó.