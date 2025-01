Molestia en Millonarios por posible estadio en donde disputaría la Copa Sudamericana

Falta más de un mes para que arranque la Copa Sudamericana 2025, que, por supuesto, contará con presencia de clubes colombianos: Millonarios, Once Caldas, América de Cali y Junior de Barranquilla; sin embargo, existe un problema en Manizales previo al duelo entre el blanco blanco y el conjunto embajador y es que, probablemente, este encuentro no se pueda dar en el estadio Palogrande debido a una renovación en la estructura del recinto.

Por ende, Once Caldas comenzó a buscar alternativas para poder disputar este compromiso ante el conjunto dirigidos por David González. No obstante, una opción no agradó mucho al hincha albiazul debido a que ven lejana una opción de jugar ahí ya que no “son bienvenidos”. Pues sonó el nombre del estadio Atanasio Girardot como una opción para llevarse este compromiso, por ende, tendría que darse una movilización azul a la capital antioqueña.

Esto no se ha confirmado ni por Once Caldas ni Millonarios, pues, hasta ahora, solo ha sido una opción sobre la mesa para llevar al equipo y no perder el compromiso de Copa Sudamericana. Pero de darse, seria una llegada masiva de hinchas albiazules a la capital antioqueña. Pero a la espera de confirmación, esperan se pueda dar otra sede para este partido internacional.

Estadio Atanasio Girardot en Medellín Foto: Instagram @fifa

¿Por qué Once Caldas no podría jugar en Palogrande?

“A la fecha, son intervenidas tres torres simultáneamente con el fin de acelerar el proceso de instalación que será adjudicado la próxima semana. La instalación será acompañada por la compañía Philips para asegurar el correcto funcionamiento y direccionamiento de luces, esto con el fin de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) avale la iluminación del Palogrande antes de marzo”, indicó la Alcaldía de Manizales. De no lograrse a tiempo esta estructuración en el estadio, el cuadro blanco blanco tendría que jugar lejos de casa en este duelo importante.