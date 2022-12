Mourinho, dispuesto a ayudar a Falcao a recuperar su mejor nivel

El entrenador del Chelsea José Mourinho señaló que sería "un placer" ayudar a que los aficionados ingleses conocieran el potencial real del colombiano Radamel Falcao , en una entrevista exclusiva con el periodista colombiano Luis Fernando Restrepo, del canal Directv (Lea también: Falcao García llegaría al Chelsea, según prensa inglesa ).

"Me da mucha pena por un jugador de esta dimensión y de esta calidad que las personas en Inglaterra puedan pensar que Falcao es el Falcao del Manchester United", dijo Mourinho (Lea también: Hincha del Manchester United homenajea a Falcao con este emotivo video ).

"Me duele un poco aunque no lo conozca personalmente. Es un gran jugador y si de algún modo yo puedo ayudar a que la gente en Inglaterra lo conozca, para mí sería un placer", añadió el portugués.

En la entrevista Mourinho dejó claro que no está en su mano un posible fichaje del delantero del Mónaco, cedido al United la pasada temporada, por el Chelsea.

"Digo a mi club los jugadores que me interesan, que me gustan... Pero sea en el Chelsea o sea en otro club, me gustaría mucho que este chico (Falcao) demostrara lo que en Inglaterra no conocen", subrayó.

Mourinho también respondió acerca de la situación de otro colombiano, Juan Cuadrado, fichado por el Chelsea en enero y sobre el que algunos medios han publicado que podría salir.

"Se queda seguro. Ha sufrido un poco y es normal, la única cosa positiva en estos cuatro o cinco meses ha sido que inició la adaptación y que ha sido campeón", dijo sobre el título de la Premier League logrado por el Chelsea.

"Una cosa es jugar en Italia y otra en Inglaterra, en la Fiorentina y en el Chelsea, llegar en enero con un equipo formado y que está ganando. La gente no ha conocido a Cuadrado", explicó sobre los primeros meses del jugador en Londres (Lea también: Estoy dispuesto a darle a Cuadrado el tiempo que necesite: Mourinho ).

Mourinho se mostró seguro de que el internacional colombiano explotará en su equipo.

"Le he visto jugar miles de veces y tengo muchas esperanzas para la próxima temporada. Espero que la Copa América sea una oportunidad de alimentar su autoestima, que vuelva a tener la libertad de jugar", señaló.

Mourinho también se refirió a su situación personal, descartando una posible salida del Chelsea.

"Ahora estoy en un momento de estabilidad, no estoy interesado en volver a Italia o España y no veo otro país que me atraiga lo suficiente", dijo.

"El Madrid ha tocado en mi puerta tres veces, le dije no dos veces. A la tercera era imposible. Y era una cosa que quería hacer, ganar las tres ligas más importantes; Inglaterra, Italia y España", añadió cuando se le preguntó si el equipo español había intentado que regresara.

Además, el técnico portugués intentó desmarcarse de la imagen que proyectan de él los medios.

"Soy una persona muy abierta, en el fútbol y en la vida, a la opinión y a la crítica. Es fácil trabajar conmigo, ser mi amigo, discutir conmigo", explicó.

Finalmente dejó su particular pronóstico para la Copa América: "Tengo un jugador en Brasil (Willian) y otro en Colombia (Cuadrado), así que quiero que gane un jugador mío".

Con AFP.