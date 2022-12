Natalia París, la mujer que le saca jugo a que le digan tonta

su fama de poco inteligente.

Natalia cuenta que su infancia estuvo acompañada por los lentes de las cámaras pero careció de una imagen paterna, pues su padre murió en un accidente de avión. Por eso reconoce que esa ausencia la convirtió en una mujer fuerte, “aprendí desde que tengo memoria a ser muy independiente, a no depender de un hombre”.

Sin embargo, se confiesa una mujer enamoradiza, celosa y echada para adelante, “como buena paisa”, dispuesta a hacer negocio. Si en el colegio vendía dulces y comida, hoy tiene una línea de bronceadores y está a punto de lanzar una de jeans.

A Natalia París, una de las mujeres más bellas de Colombia, no le gusta casi el ejercicio y solo hace una hora diaria. Su rutina comienza temprano, sobre las 5:00 a.m., para alistar a su pequeña hija rumbo al colegio. Su casa es su oficina, allí tiene su estudio musical, allí programa sus reuniones y organiza sus empresas.

Los mitos sobre su estupidez

Natalia París habla de frente sobre los señalamientos que la acusan de tonta. Asegura que estos prejuicios comenzaron como burla en programas de parodia que primero le causaron molestia pero luego supo entenderlos y hasta el saca provecho.

“Ahora me causa gracia, le saco partido a esa imagen desfigurada que han querido hacer de mí, hice parte de ese juego”, dijo la paisa.

Una noticia que causó polémica en Colombia fue su afirmación hecha durante una charla en la que aseguraba que comer pollo causaba problemas de genética por la manipulación de hormonas y que incluso podría llevar al homosexualismo. En su entrevista con Mundo Blu, la modelo insistió “¿qué pasa con un hombre que recibe un extra de hormonas femeninas?”.

Una noche perfecta con Natalia París

La antioqueña tiene dos planes perfectos para una noche de viernes o sábado. Quedarse en su casa disfrutando de su familia o salir a disfrutar de una buena rumba electrónica.

Natalia París se declaró, justamente, una persona “sana” en medios de las fiestas colombianas de música electrónica, a las cuales señaló de “más pesadas” en cuanto a consumo de droga frente a ciudades icónicas como Ibiza y Londres.

Julio Fierro, el capítulo más oscuro en la vida de Natalia París

La modelo Natalia París también respondió en Mundo BLU sobre la relación que sostuvo con el narcotraficante Julio Fierro, quien murió hace 13 años y es el padre de su hija.

Asegura que no se arrepiente de esa relación porque fruto de ella nació el amor de su vida, su pequeña Mariana, e insistió en que no la pueden juzgar por una decisión del pasado. “No me pueden juzgar por una decisión que tomé cuando era chiquita e inmadura, los medios de comunicación han exagerado el tema”, comentó la modelo.

“Aprendí mucho de los errores y si hubiera sido tan fácil para mí no sería la mujer que soy ahora (…) No quiero que me sigan preguntando de ese tema, soy mucho más que ese tema, ya no viene al caso”, concluyó en la entrevista que entregó en su casa.