Es una falta de respeto: víctimas de secuestro por argumentos de exFarc para apelar sentencia

Es una falta de respeto: víctimas de secuestro por argumentos de exFarc para apelar sentencia

La JEP sentenció al antiguo secretariado de las Farc a 8 años de sanciones restaurativas, tiempo en el cual deben reparar a las víctimas. Los exjefes de la extinta guerrilla apelaron la decisión.

