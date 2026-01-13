Las predicciones de Bill Gates: 13 de enero de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este martes, 13 de enero:



Las predicciones de Bill Gates para el 2026. Además, se recordó lo que ha dicho en años anteriores y que coincidió con eventos importantes para la humanidad, como la pandemia y el auge con la inteligencia artificial.

María Fernanda Quiñones, presidenta Ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, explicó las implicaciones que puede traer la inclusión del IVA en compras online desde los 50 dólares en adelante.

Conozca cuál es la innovadora toalla higiénica que trae sensores para identificar el ovario poliquístico.